Канчельскис сделал прогноз на матч "Селтик" - "Зенит"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между шотландским "Селтиком" и питерским "Зенитом".

"Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против "Селтика" - атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет "Зениту". "Селтик" - команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать.

Если "Зенит" воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если "Селтик" забьет в первые 15 минут, "Зениту", думаю, несдобровать. Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу "Селтика", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Канчельскис считает, что "Спартак" обыграет "Атлетик". | soccernews.ru