Канчельскис сделал прогноз на матч "Спартака" против ПАОКа

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" в гостях сыграет против греческого ПАОКа.

"Спартаку" придется тяжеловато. Самое главное для них будет не пропустить. По играм с "Оренбургом" и "Локомотивом" было видно, что с атакой у них пока не ладится, поэтому забить грекам будет сложновато. ПАОК пока тоже только втягивается в сезон. Если "красно-белые"забьют, то им будет попроще. Но поставлю все же на нулевую ничью.

ПАОК - фаворит? Не согласен. В этой паре нет фаворита. Поэтому ничья в первой встрече для "Спартака" станет хорошим результатом", - цитирует бывшего футболиста Спорт24.

Напомним, Червиченко высказался об отсутствии Самедова в заявке на игру с ПАОКом. | soccernews.ru