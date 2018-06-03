Канчельскис сделал прогноз на выступление сборной России на Чемпионате Мира

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я уже не раз говорил, что наша сборная займет третье место в группе, и все будет хорошо. С таким тренером, как Черчесов - это потолок для нас. Кубок Конфедераций уже все показал. Но почему-то многие не понимают этого. Поэтому займем третье место и спокойно поедем по домам. И здесь уже не так важно, кого отцепили, а кого взяли. Но вы не думайте, я буду болеть и переживать, но именно за наших футболистов, ребята же представляют честь нашей страны", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Черчесов назвал итоговую заявку сборной России на Чемпионат Мира. | soccernews.ru