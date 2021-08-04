Канчельскис: "Семин - не Байден"

Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении Юрия Семина на пост главного тренера "Ростова".

"Юрий Палыч — это в первую очередь харизма и огромнейший опыт. Что касается возраста, то в этом нет ничего необычного. Бывало, и в величайших клубах работали возрастные тренеры — Трапаттони в 70 лет бегал кроссы на тренировках со своими футболистами. Так что возраст — вообще не проблема. Тем более что Семин ведет активный образ жизни, говорит правильные вещи, не путается в речи, не оговаривается как Байден. У Юрия Палыча еще есть порох в пороховницах, поэтому мне кажется, что у него все получится в "Ростове".

Не устарело ли его видение футбола? После возвращения в "Локомотив" Семин взял с ним все трофеи и регулярно выступал в еврокубках. Если схема работает, не важно — новая она или старая. Гвардиола с новейшей схемой и видением игры не может выиграть Лигу чемпионов уже который год. Поэтому это не главное. Самое важное — подход к игре, опыт и стимул работать. Думаю, у него этот стимул есть, поэтому пожелаем ему удачи и успехов в новом клубе!" — сказал Канчельскис для Sport24.

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