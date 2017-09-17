Канчельскис: "Слуцкий все время жалуется, пусть тогда поедет работать в Афганистан"

Теги леонид слуцкийхалл сити

Канчельскис: "Слуцкий все время жалуется, пусть тогда поедет работать в Афганистан"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о работе бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в английском "Халл Сити".

"Читал некоторые интервью Слуцкого, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него - тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него - футбольная страна. Вот и добьется результата как раз.

Слухи о возможной отставке Слуцкого? Дыма без огня не бывает. Вполне вероятно, что его могут отправить в отставку, такие случаи были. В нашей стране это вообще сплошь и рядом", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Слуцкий высказался о последних неудачах своей команды. | soccernews.ru

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