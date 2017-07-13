Канчельскис: "Спартак" не станет чемпионом, ЦСКА или "Зенит" его опередят"

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Канчельскис: "Спартак" не станет чемпионом, ЦСКА или "Зенит" его опередят"

Известный российский тренер Андрей Канчельскис не верит, что "Спартак" сможет вновь стать чемпионом России.

"Красно-белые" сохранят титул? Сложно им будет. Мой прогноз - нет, не станет "Спартак" первым. ЦСКА или "Зенит" его опередят. Футбольный боженька все видит. Вы помните, чем занимался "Спартак" в Уфе в последнем туре позапрошлого чемпионата? И чем ему это аукнулось? Правильно, вылетом от киприотов. Теперь история повторяется: в Туле красно-белые повели себя безобразно. Вот увидите, у "Спартака" будут проблемы", - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

Напомним, что в матче 30-го тура "Спартак" уступил "Арсеналу" со счетом 0:3 и это позволило пермякам сохранить место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Канчельскис: "Зенит" любит всех удивлять на трансферном рынке". | http://soccernews.ru

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