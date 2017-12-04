Канчельскис: "Теперь Слуцкому тяжело будет найти работу в Англии"

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Канчельскис: "Теперь Слуцкому тяжело будет найти работу в Англии"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался об увольнении Леонида Слуцкого из английского "Халл Сити".

"Теперь Леониду Слуцкому будет тяжело найти себе работу в Англии. В принципе, его увольнение было ожидаемо и прогнозируемо. Слуцкий попробовал и узнал, что такое реальная работа и настоящий футбол. В Англии - не все так просто. Когда есть состав, футболисты и большой клуб, как ЦСКА, это совсем другая история. А в Англии нужно тренерское чутье и мастерство, необходимо проявлять себя. Результат - закономерен, ничего удивительного не произошло", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Слуцкий прокомментировал свою отставку. | soccernews.ru

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