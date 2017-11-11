Канчельскис: "Только Бердыев сможет реанимировать сборную России"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис считает, что спасти сборную России может только главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

"Ещё год назад я говорил, что только Курбан Бердыев сможет реанимировать сборную России. Сейчас я также придерживаюсь этого мнения" - сказал Канчельскис.

Напомним, что сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов.

Не пропустите: Черчесов: "Как я могу сказать, кто сыграет с Аргентиной? Мы же не Кощеи бессмертные". | http://soccernews.ru