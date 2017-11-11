Канчельскис: "Только Бердыев сможет реанимировать сборную России"

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Канчельскис: "Только Бердыев сможет реанимировать сборную России"

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис считает, что спасти сборную России может только главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

"Ещё год назад я говорил, что только Курбан Бердыев сможет реанимировать сборную России. Сейчас я также придерживаюсь этого мнения" - сказал Канчельскис.

Напомним, что сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов

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