Канчельскис: "У "Спартака" есть шанс выиграть у "Атлетика" - 2:0"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между московским "Спартаком" и "Атлетиком" из Бильбао.

"Атлетик" - на ходу, но он играет в Испании, где погода - хорошая, солнечная. В Москве же погода - морозная, "Спартаку" она, возможно, - в помощь. Игроков "Атлетика" холод будет сковывать. Здесь хозяевам, конечно, важно побеждать, а главное - не пропускать. Мне кажется, что у "Спартака" есть шансы выиграть со счетом 2:0", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, голкипер "Атлетика" надеется пройти "Спартак" в ЛЕ. | soccernews.ru