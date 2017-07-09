Канчельскис: "В сборной играют какие-то перепуганные футболисты"

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис раскритиковал игроков национальной сборной России.

"У нас в сборной многие футболисты перепуганные какие-то. Они мяч отдали и никакой инициативы не проявляют. Перед тобой защитник, а ты боишься и мяч назад отдаешь", - приводит слова бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Канчельскис рассказал, почему Руни покинул "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru