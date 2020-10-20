Канчельскис - в топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ с учётом инфляции

Британский портал Give Me Sport опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории английской Премьер-лиги с учётом инфляции.

Возглавил список переход форварда Алана Ширера из "Блэкберна" в "Ньюкасл" в 1996 году за 18,9 миллиона фунтов.

В топ-10 также оказался экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис, которого в 1995 году "Эвертон" купил у "Манчестер Юнайтед" за 6,75 миллиона фунтов.

1. Алан Ширер (в "Ньюкасл" в 1996 году): за 18,9 млн фунтов - на сегодня 157,7 млн фунтов;

2. Поль Погба (в "Манчестер Юнайтед" в 2016 году): за 89 млн фунтов - на сегодня 150,37 млн фунтов;

3. Кевин Де Брюйне (в "Манчестер Сити" в 2015 году): за 68,4 млн фунтов - на сегодня 124,9 млн фунтов;

4. Фернандо Торрес (в "Челси" в 2011 году): за 52,65 млн фунтов - на сегодня 122,09 млн фунтов;

5. Стэн Коллимор (в "Ливерпуль" в 1995 году): за 11,7 млн фунтов - на сегодня 121,02 млн фунтов;

6. Деннис Бергкамп (в "Арсенал"в 1995 году): за 10,31 млн фунтов - на сегодня 104,78 млн фунтов;

7. Рио Фердинанд (в "Лидс" в 2000 году): за 23,4 млн фунтов - на сегодня 71,97 млн фунтов;

8. Андрей Канчельскис (в "Эвертон" в 1995 году): за 6,75 млн фунтов - на сегодня 69,82 млн фунтов;

9. Крис Армстронг (в "Тоттенхэм" в 1995 году): за 4,5 млн фунтов - на сегодня 63,37 млн фунтов;

10. Стэн Коллимор (в "Астон Виллу" в 1997 году): за 9,45 млн фунтов - на сегодня 60,32 млн фунтов.

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