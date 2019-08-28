Канчельскис вернулся на пост главного тренера "Навбахора" спустя два месяца

Российский тренер Андрей Канчельскис возглавил узбекский клуб "Навбахор". Об этом сообщает официальный сайт команды.

Напомним, 55-летний тренер уже работал с этим клубом с 2018 по 2019 год. Он был уволен два месяца назад из-за неудовлетворительных результатов.

С июля по август 2019-го с командой работал Деян Джурджевич.

Канчельскис заключил с "Навбахором" трехлетний контракт.

В этом сезоне "Навбахор" с 25 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

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