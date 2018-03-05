Канчельскис вновь раскритиковал Промеса

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал вингера "Спартака" Квинси Промеса.

Об игре футболиста Канчельскис порассуждал после игры "Локомотив" - "Спартак" (0:0).

"Почему вы меня опять спрашиваете про Промеса? Я не всегда его критикую! Мне недавно задали конкретный вопрос: "Сможет ли он заиграть в "Ливерпуле?" Я ответил – не сможет, и это правда. Если у него получится в Европе, я буду только рад.

Промес – футболист среднего уровня, так и напишите. Ничего особенного я в нем не вижу. Если он хочет чего-то доказать и показать – пусть едет в Европу. Против него лично я ничего не имею, мне все равно. Вот главный тренер должен предъявлять ему претензии за такую игру. Пока на поле я вообще его не вижу. Но отмечу – пока. В будущем, может, что-то изменится. Дай Бог, чтобы он еще принес пользу "Спартаку", порадовал болельщиков", - сказал он. | http://soccernews.ru