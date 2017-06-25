Канчельскис: "Вратарь ничего не сделал, нужно уговаривать Бердыева"
Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался за то,чтобы главный тренер сборной России Станислав Черчесов был уволен.
"Я с момента назначения Черчесова говорил, что, чем быстрее мы решим вопрос с главным тренером, тем лучше. Никакого прогресса я не вижу. Вратарь ничего не сделал, он должен тренировать вратарей. Очнитесь, ребята, проснитесь! Если ничего не будем решать, результат налицо. Я категорически против этой кандидатуры.
Если поменяем, малейший шанс у нас появится. Опять будем говорить: нужно время, нужно то. У Бердыева времени не было: команда, которая боролась за выживание, стала бороться за медали. Бердыева надо уговаривать, пока есть малейший шанс. Даже соглашаться на то, чтобы он совмещал. Чемпионат Мира на носу, просыпаться нужно, зима уже закончилась!", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.
Напомним, Черчесов прокомментировал возможность своей отставки. | soccernews.ru
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