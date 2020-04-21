Канчельскис вспомнил покер Аршавина за "Арсенал"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался по поводу форварда "Арсенала" Андрея Аршавина, который забил четыре гола в ворота "Ливерпуля".
"Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своё имя в историю "Арсенала". Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота "Ливерпуля". Наверное, ещё лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как "Арсенал". А из наших футболистов - лет 100. Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Ровно 11 лет назад, 21 апреля 2009 года, российский футболист Андрей Аршавин в составе "Арсенала" забил четыре гола в гостевом матче АПЛ с "Ливерпулем".
А еще: "Арсенал" вспомнил покер Аршавина в ворота "Ливерпуля"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18