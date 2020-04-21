Канчельскис вспомнил покер Аршавина за "Арсенал"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался по поводу форварда "Арсенала" Андрея Аршавина, который забил четыре гола в ворота "Ливерпуля".



"Уже прошло 11 лет с того самого покера Аршавина. Ощущение, что это было вчера. Андрей молодец, проявил себя достойно, вписав своё имя в историю "Арсенала". Тренировался с хорошими специалистами. В истории всегда будут эти четыре гола в ворота "Ливерпуля". Наверное, ещё лет 50 никто не сделает покер в такой команде, как "Арсенал". А из наших футболистов - лет 100. Нас многие сравнивают? Приятно, что мы не подвели советский и российский футбол. Показали путь другим футболистам", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

Ровно 11 лет назад, 21 апреля 2009 года, российский футболист Андрей Аршавин в составе "Арсенала" забил четыре гола в гостевом матче АПЛ с "Ливерпулем".

А еще: "Арсенал" вспомнил покер Аршавина в ворота "Ливерпуля"| http://soccernews.ru