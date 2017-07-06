Канчельскис высказал свою точку зрения о лимите

Теги премьер-лига

Канчельскис высказал свою точку зрения о лимитеИзвестный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказал свою точку зрения о лимите на легионеров, действующем в РФПЛ.

"Лимит крайне вреден. Он не способствует ни конкуренции, ни росту профессионализма. Бояться, что дешевых пляжных футболистов станут привозить сюда пачками, не стоит. Такие времена давно прошли", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Федун отказался комментировать слухи о переходе Смолова в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Выход из тени: "Милан" намерен вернуться в большую игру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов