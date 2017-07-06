Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказал свою точку зрения о лимите на легионеров, действующем в РФПЛ.

"Лимит крайне вреден. Он не способствует ни конкуренции, ни росту профессионализма. Бояться, что дешевых пляжных футболистов станут привозить сюда пачками, не стоит. Такие времена давно прошли", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Федун отказался комментировать слухи о переходе Смолова в "Спартак". | soccernews.ru