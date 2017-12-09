Канчельскис высказался о разгромном поражении "Спартака" от "Ливерпуля"
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поражении "Спартака" от "Ливерпуля" (0:7).
"0:7 - это, конечно, безобразие. Каррера же в "Спартак" приходил как тренер по защите, так? Так. Но как тогда можно пропускать семь мячей?! Не могу этого понять! Это катастрофа для такого великого клуба, как "Спартак". Что поделаешь, это их проблемы - пускай сами разбираются" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.
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