Канчельскис высказался о шансах сборной России в стыковых матчах

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мыслями о шансах национальной команды в стыковых матчах за ЧМ-2022.

"Я не пессимист, а реалист. Нам рассказывают, что у нас с футболом все хорошо, но я уже лет 25 говорю, что футбол у нас среднего уровня.

Сейчас шансы сборной России на чемпионат мира – 50 на 50. После жеребьевки можно будет говорить что-то конкретно.

Еще рано говорить, кто удобен, кто нет. Все команды сильны и равны. Мы любим рассуждать, кто лучше, кто хуже, но надо самим подготовиться к матчам.

Важнее подойти к ним без травм, в хорошей психологической и физической готовности. У нас немного футболистов уровня сборной России, а если один-два человека выпадут, это станет проблемой", – сказал Канчельскис.

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