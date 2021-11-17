Канчельскис высказался о шансах сборной России в стыковых матчах
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Экс-футболист сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мыслями о шансах национальной команды в стыковых матчах за ЧМ-2022.
"Я не пессимист, а реалист. Нам рассказывают, что у нас с футболом все хорошо, но я уже лет 25 говорю, что футбол у нас среднего уровня.
Сейчас шансы сборной России на чемпионат мира – 50 на 50. После жеребьевки можно будет говорить что-то конкретно.
Еще рано говорить, кто удобен, кто нет. Все команды сильны и равны. Мы любим рассуждать, кто лучше, кто хуже, но надо самим подготовиться к матчам.
Важнее подойти к ним без травм, в хорошей психологической и физической готовности. У нас немного футболистов уровня сборной России, а если один-два человека выпадут, это станет проблемой", – сказал Канчельскис.
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