Канчельскис высказался о возможной отставке Витории

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном уходе главного тренера московского "Спартака" Руя Витории.

"Из года в год мы видим эту картину. Уже все смеются про «спартаковский цикл». Клоунада в чистом виде. Федун пустил все на самотек и вот, что из этого вышло. Бардак какой-то в клубе происходит, а крайним назначают тренера.

В чем конкретно виноват Руй Витория? Ему состав никем не усилили, атмосфера вокруг команды была ужасная. В таких условиях работать невозможно. Уже ничего не удивляет, если честно. Надеюсь, у Ваноли получится, могу пожелать ему только удачи", – сказал Канчельскис.

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