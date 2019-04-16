Канчельскис: "Я буду болеть за "Манчестер", но думаю, что выиграет "Барселона"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, что думает о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов английской команды против "Барселоны". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Сегодня "Манчестер Юнайтед" нечего терять, но если "Барса" не забьет, они могут пройти дальше. У Сульшера есть шанс. Однако каталонская команда сейчас очень сильна, у них не было никаких серьезных перемен, в отличие от англичан, у которых сменился тренер.

Я буду болеть за "Манчестер", но думаю, что выиграет "Барселона", сказал Канчельскис.



Матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 16 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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