Канчельскис: "Я не увидел у англичан лидера, который мог бы повести за собой"
Экс-игрок "Манрчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о матче за 3-е место ЧМ-2018 Англия - Бельгия (0:2).
"Получил большое удовольствие от матча. Команды действительно играли в хороший футбол, были обоюдные атаки - интересно было смотреть. Конечно, англичане могли сравнять счет. И если бы сравняли, то дело дошло бы до дополнительного времени и серии пенальти. Но в любом случае был хороший футбол. Было много интересных моментов. Бельгийцы оказались сильнее.
Англии не хватает пары "дядек", лидеров. Таких, как, например, Брайан Робсон, Бобби Чарльтон в свое время. Таких футболистов, которые могли бы "напихать", наорать в нужный момент, нужное слово сказать. Я не увидел у англичан лидера, который мог бы повести за собой. У них все неплохо, но лидеров нет" - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.
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