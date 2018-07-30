Канчельскис: "За время ЧМ-2018 у нас закрылось 11 клубов, и никто об этом не говорит!"



Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис заявил, что российский футбол испытывает большие проблемы, несмотря на успешное проведение Чемпионата Мира-2018.

"Хотелось бы, чтобы прошедший чемпионат мира дал толчок развитию футбола в стране. Чтобы на построенных стадионах играли в футбол, а не устраивали рынки. Стадионы с прекрасными натуральными полями должны приносить пользу детям и клубам. Нужно, чтобы футбол стал спортом номер один в России. Но вместо этого вижу, что за время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит! Где в такой ситуации хорошее развитие? Надо обращать на это внимание, бить в колокол", - приводят слова Канчельскиса российские СМИ.

"Спасибо, что прошёл чемпионат мира, но должны найтись понимающие руководители, которые смогут сохранить его эффект и приумножить. А если, например, на том же саранском стадионе будет рынок, то получится полнейшее безобразие", - добавил экс-тренер "Уфы".

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