Канчельскис заразился коронавирусом

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Канчельскис заразился коронавирусом

Российский тренер Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавиурс, сообщает Olamsport. 

Ранее сообщалось, что специалист отсутствует в заявке на матч 13-го тура Суперлиги Узбекистана. Тренер возглавляет "Навбахором". Вместо него в противостоянии с "Коканд-1912" командой будет руководить Нуъмон Хасанов.

 Канчельскис работает в Узбекистане с 2018 года.

А еще: Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус| http://soccernews.ru
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