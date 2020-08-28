Канчельскис заразился коронавирусом

Российский тренер Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавиурс, сообщает Olamsport.

Ранее сообщалось, что специалист отсутствует в заявке на матч 13-го тура Суперлиги Узбекистана. Тренер возглавляет "Навбахором". Вместо него в противостоянии с "Коканд-1912" командой будет руководить Нуъмон Хасанов.

Канчельскис работает в Узбекистане с 2018 года.

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