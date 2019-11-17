Канчельскис заявил, что нынешняя сборная России - одна из самых слабых за всю историю

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о поражении сборной России в матче с Бельгией (1:4) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, что ранее национальная команда досрочно оформила выход в финал турнира.

"Ещё в первом матче с бельгийцами мы увидели свой уровень. Потом были победы в матчах с Кипром, Сан-Марино, и мы начали радоваться, но мы обязаны были их обыгрывать. А сейчас нас опять поставили на место, показали кто есть кто.

Претензий к футболистам никаких нет - они старались, бились. Просто, к сожалению, у нас сейчас такой уровень. Так получилось, что эта сборная - одна из самых слабых за всю историю", - сказал Канчельскис.

После 9 туров отбора Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, набрав 21 балл. 19 ноября национальная команда сыграет с Сан-Марино.

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