Канчельскис: "Зенит" любит всех удивлять на трансферном рынке"

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Канчельскис: "Зенит" любит всех удивлять на трансферном рынке"Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о трансферной кампании питерского "Зенита".

"Впечатляет ли то, как "Зенит" агрессивно укрепляет свой состав? Они любят всех удивлять. Другое дело, это не всегда приносит результат. С Халком, Витселем, Данни и прочими любой тренер мог добиться успеха. В том числе российский. Но вот был Виллаш-Боаш, и чего он достиг? Едва начались сложности, сразу убежал в Китай. До этого в Англии с "Челси" и "Тоттенхэмом" случалось то же самое. Пришел Луческу - та же история, результата нет. Теперь снова иностранец... "Зенит" наступает на те же грабли. Что же, его право", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Канчельскис назвал ЦСКА лучшим клубом России. | soccernews.ru

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