Канчельскис жёстко высказался в адрес Заремы

Фото инстаграм Андрея Канчельскиса

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о поведении Заремы Салиховой, гражданской жены владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Зарема уже стала про футбол разговаривать. Не надо женщинам лезть в футбол. Занимайтесь своим делом. Вам нечего делать? Меня это бесит. Идите в лёгкую атлетику работать, в волейбол, баскетбол. Почему футбол-то? Потом начинает ещё что-то рассказывать о футболе, мне это смешно. Просто издевается над футболом.

Она лезет: кого ставить, кого нет, что делать. Может, ей дать свисток - и пускай проводит тренировочный процесс, чтобы потом отвечала за результат. Проще простого сказать: "Этого поменять, этого убрать". Ладно ещё, если б человек поиграл в футбол, имел к нему хоть какое-то отношение, но женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе", - считает Канчельскис.

За несколько дней "Спартак" покинули директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и спортивный директор Дмитрий Попов. Оба функционера регулярно подвергались критике со стороны Заремы.

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