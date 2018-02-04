Кандела: "На Чемпионате Мира буду следить за Россией, у нее - очень неплохая команда"

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Кандела: "На Чемпионате Мира буду следить за Россией, у нее - очень неплохая команда"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Венсан Кандела оценил перспективы национальной команды России на домашнем Чемпионате Мира.

"Думаю, что у себя дома ваша сборная может показать достойный результат... Буду за ней следить. Очень неплохая команда. После Франции обязательно за нее поболею. Я же буду в России на Чемпионате Мира", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Паулета также высоко отозвался о сборной России. | soccernews.ru

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