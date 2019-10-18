Канделаки: "Даже Азмун охренел, когда узнал, что мне 43"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в соцсетях похвасталась своей фигурой.

"Даже Азмун охренел, когда узнал, что мне 43. А будет 44", - сказала медиаменджер в ролике, опубликованном в интернете.

Напомним, что Тине исполнится 44 года 10 ноября.

Ранее Канделаки причислила иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна к игрокам сборной России, перепутав его с Магомедом Оздоевым.

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