Канделаки: "Даже Азмун охренел, когда узнал, что мне 43"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в соцсетях похвасталась своей фигурой.
"Даже Азмун охренел, когда узнал, что мне 43. А будет 44", - сказала медиаменджер в ролике, опубликованном в интернете.
Тина Канделаки @tina_kandelaki: "Даже Азмун охренел, когда узнал, что мне 43!" pic.twitter.com/SDBi71Fm1O— Александр (@optaluna) October 18, 2019
Напомним, что Тине исполнится 44 года 10 ноября.
Ранее Канделаки причислила иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна к игрокам сборной России, перепутав его с Магомедом Оздоевым.
Не пропустите: Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России. | http://soccernews.ru
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