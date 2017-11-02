Канделаки: "Годовой бюджет "Матч ТВ" не исчерпан даже наполовину"

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Канделаки: "Годовой бюджет "Матч ТВ" не исчерпан даже наполовину"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что телеканал процветает и развивается.

"Матч ТВ" это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам вчера исполнилось всего два года. Конечно, есть в каких-то вещах для меня и команды, которая провела на канале два года безусловный успех. Футбольные болельщики недовольны количеством футбола, но столько футбола никогда не было на федеральном канале. Вопрос считаю снятым.

В чем причина массовых сокращений на "Матч ТВ"? Я за это не отвечаю, за финансово-хозяйственную деятельность я ответственности не несу и комментировать я не должна.

Наш бюджет небольшой. Стал ли меньше? Он соответствует цифре в рамках годового бюджета. Мы его не исчерпали даже наполовину", – приводит слова Канделаки телеканал "Дождь".

Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей.

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