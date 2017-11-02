Канделаки: "Годовой бюджет "Матч ТВ" не исчерпан даже наполовину"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что телеканал процветает и развивается.
"Матч ТВ" это история вызова. Как можно говорить об успехе, если нам вчера исполнилось всего два года. Конечно, есть в каких-то вещах для меня и команды, которая провела на канале два года безусловный успех. Футбольные болельщики недовольны количеством футбола, но столько футбола никогда не было на федеральном канале. Вопрос считаю снятым.
В чем причина массовых сокращений на "Матч ТВ"? Я за это не отвечаю, за финансово-хозяйственную деятельность я ответственности не несу и комментировать я не должна.
Наш бюджет небольшой. Стал ли меньше? Он соответствует цифре в рамках годового бюджета. Мы его не исчерпали даже наполовину", – приводит слова Канделаки телеканал "Дождь".
Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" закончил 2016 год с убытком в 1740 миллионов рублей.
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12