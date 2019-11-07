Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвергла жесткой критике бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который заявил, что допускает рукоприкладство по отношению к женщинам.
"Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор.
Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие "красные линии", за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, "дать леща" и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.
При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.
Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13