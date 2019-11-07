Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам



Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подвергла жесткой критике бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, который заявил, что допускает рукоприкладство по отношению к женщинам.

"Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, которого я искренне защищала в споре с бывшей командой по поводу оплаты операции, сказал в интервью на YouTube нечто, повергшее меня в ступор.

Оказывается, при общении с мужчиной существуют такие "красные линии", за которые женщину можно ударить. И я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, "дать леща" и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно.

При этом интервью посмотрят юные поклонники Дмитрия, и на выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое.

Нет, и я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей: никаких красных линий, позволяющих распускать руки. Не позволяйте никому себя трогать без вашего согласия, уходите от абьюзеров и насильников и осуждайте даже теоретические рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

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