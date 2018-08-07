Канделаки хочет снять фильм про Дзюбу

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Канделаки хочет снять фильм про Дзюбу
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба достоин фильма о себе.

"Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием. Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого "Зенит" "удалил" из команды и отправил в аренду в тульский "Арсенал".

Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем ЧМ-2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в "Зенит". Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу", - приводят слова Канделаки российские СМИ.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 29-летний Дзюба провел 5 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. 

Не пропустите: Голос Дзюбы будет звучать в "Яндекс. Навигаторе". | http://soccernews.ru

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