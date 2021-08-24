Канделаки: "Лимит - это зло"

Фото: инстаграм Тины Канделаки

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась о возможной отмене лимита на легионеров.

"Полностью согласна с Александром Валерьевичем Дюковым, который сказал, что лимит на легионеров нужно отменять. Лимит - это зло. Он не дает нашим футболистам выходить на мировой уровень, поскольку ты конкурируешь исключительно внутри страны.

В музыкальной индустрии или в кино ситуация ровно такая же: когда ты выходишь на зарубежный рынок, ты доказываешь свою состоятельность в условиях безумной конкуренции. Тогда ты и стремишься быть лучшим среди тех, кто хочет оказаться на самом верху своей индустрии.

Сейчас в составе топ-5 клубов нашей страны примерно 30 собственных воспитанников. В основе этих клубов на поле выходит 10 человек. С отменой лимита за место в основе придется конкурировать с португальцами, немцами, поляками, футболистами из Африки и Южной Америки и так далее. Так мы сделаем наш футбол более конкурентоспособным.

Кто-то уже успел сказать: "Ой-ой-ой, клубы заполонят иностранцы". Да пусть играют. У наших игроков будет меньше стимулов оставаться в стране за счет искусственно созданных комфортных условий. Из этой зоны комфорта нужно выходить, чтобы становиться футболистами мирового уровня. А в том, что наши парни добьются такого результата, я не сомневаюсь. Были бы стимулы", - написала Канделаки в телеграме.

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