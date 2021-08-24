Канделаки: "Лимит - это зло"
Фото: инстаграм Тины Канделаки
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась о возможной отмене лимита на легионеров.
"Полностью согласна с Александром Валерьевичем Дюковым, который сказал, что лимит на легионеров нужно отменять. Лимит - это зло. Он не дает нашим футболистам выходить на мировой уровень, поскольку ты конкурируешь исключительно внутри страны.
В музыкальной индустрии или в кино ситуация ровно такая же: когда ты выходишь на зарубежный рынок, ты доказываешь свою состоятельность в условиях безумной конкуренции. Тогда ты и стремишься быть лучшим среди тех, кто хочет оказаться на самом верху своей индустрии.
Сейчас в составе топ-5 клубов нашей страны примерно 30 собственных воспитанников. В основе этих клубов на поле выходит 10 человек. С отменой лимита за место в основе придется конкурировать с португальцами, немцами, поляками, футболистами из Африки и Южной Америки и так далее. Так мы сделаем наш футбол более конкурентоспособным.
Кто-то уже успел сказать: "Ой-ой-ой, клубы заполонят иностранцы". Да пусть играют. У наших игроков будет меньше стимулов оставаться в стране за счет искусственно созданных комфортных условий. Из этой зоны комфорта нужно выходить, чтобы становиться футболистами мирового уровня. А в том, что наши парни добьются такого результата, я не сомневаюсь. Были бы стимулы", - написала Канделаки в телеграме.
Читайте также: Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 августа
-
Виллиан может вернуться в Бразилию
-
Руководство "Арсенала" поставило ультиматум Артете
-
"РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Морибе
-
Канделаки: "Лимит - это зло"
-
"Осасуна" и "Сельта" завершили 1-й тур Ла Лиги ничьей
-
"Челси" может арендовать Сауля, но при одном условии
-
Врач "Локомотива" рассказал о травме Миранчука
-
Умтити определился со своим будущим
-
"Вест Хэм" разгромил "Лестер"
-
"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией"
-
Месси дебютирует за ПСЖ 29 августа
-
Маскарель предпочел "Зениту" "Эльче"
-
"Севилья" добыла минимальную победу над "Хетафе"
-
"Ницца" сделала заявление касательно массовой драки на матче с "Марселем"
-
"Лион" вступил в борьбу за Жиго
-
Стало известно, какой канал будет транслировать матчи сборной России с Хорватией и Кипром
-
Официально: "Лион" купил Шакири у "Ливерпуля"
-
1
"Ростов" выступил против отмены лимита на легионеров. Четыре клуба высказались за
-
1
ПСЖ получил только одно предложение по Мбаппе, но оно не от "Реала"