Канделаки назвала Моуринью "доктором, который творит чудеса"

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Канделаки назвала Моуринью "доктором, который творит чудеса"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма".

"Да-да, мало кто верил в то, что Моуринью - "Особенный" и увешанный титулами, как новогодняя ёлка шариками - снова окажется в АПЛ. Я думаю, что многие из нас уже отправили Жозе на пенсию, с потолком в виде работы в какой-нибудь сборной Хорватии, но нет! Английская Премьер-лига продолжает быть витриной лучших экспонатов мирового футбола, будь то футболисты, тренеры или стадионы. Что ни говори, а Моуринью создан именно для АПЛ. Здесь самые едкие журналисты, максимальный прессинг, битком забитые трибуны и необходимость давать результат здесь и сейчас. 25 трофеев в четырёх топ-чемпионатах Европы, включая две победы в Лиге Чемпионов, две - в кубке УЕФА / Лиге Европы и восемь чемпионств по итогам сезона.

Неудачный сезон по меркам Моуринью - это то, о чём мечтает большинство других тренеров мира. О том, как Жозе соскучился по футболу, можно судить по его первым словам в новом качестве. Тут и про состав, который его полностью устраивает (ведь денег на новых футболистов нет всё равно), и про то, что Моуринью оставил в прошлом свою любовь к "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Справедливости ради надо отметить, что португалец мог целых четыре раза оказаться в "Тоттенхэме", поскольку владелец "шпор" Дэниэл Леви звал его в команду во время каждого нового в ней кризиса.

Главный вопрос в том, что может дать Моуринью современному футболу. Сумеет ли он поставить зрелищный футбол, или "Тоттенхэм" будет душить лидеров чемпионата, надеясь на ничью, и с одним-двумя голами обыгрывать соперников послабее. Скептиков, которые считают Жозе сбитым лётчиком, хватает, а на старом багаже очков не заработаешь. И всё же мне бы хотелось, чтобы у "Особенного" получилось. Поменьше лёгкой жизни Юргену Клоппу, Пепу Гвардиоле и Фрэнку Лэмпарду. Побольше ярких противостояний и огненных пресс-конференций. Ну а в том, что какой-нибудь титул Моуринью завоюет, я не сомневаюсь. Просто этот тренер делает это всегда, и "Тоттенхэм" - лишь новый английский пациент для доктора, который творит чудеса", - написала Канделаки в "Яндекс.Дзен".

Напомним, что "Тоттенхэм" назначил Моуринью в среду вместо уволенного днём ранее Маурисио Почеттино.

По итогам 12 туров "шпоры" занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Ближайший соперник - "Вест Хэм".

Не пропустите: Клопп прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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крoш
крoш

Доктор Мауриньо натворил таких чудес с Манчестер Юнайтед, что этот клуб ещё долго будет на "больничном"...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если канал называется "Тина Канделаки" - это не значит, что она его ведет,там же есть канал Зинедин Зидан.Но может и она.

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