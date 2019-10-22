Канделаки назвала причину нападок на нее со стороны Уткина
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала свою версию нападок на нее стороны известного журналиста и комментатора Василия Уткина.
"Я очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет в мой адрес. Это уже стало доброй традицией на протяжении последних четырех лет. Я не диагност, чтобы диагностировать, почему он постоянно оскорбляет конкретно меня и конкретно мне посвящает такое количество своих публикаций. Честно говоря, меня это не особо волнует.
Может ли быть такое, что он хочет вместо меня возглавить "Матч ТВ"? Я не знаю. Может быть, он хочет возглавить "Матч ТВ", может, какой-нибудь футбольный клуб. Может, еще что-то. Может, он просто такой народный мститель", - приводят слова Канделаки российские СМИ.
Не пропустите: Уткин - Канделаки: "Сегодня сборная России играет. Собери-ка свои модные манатки, прикрой ими свою красивую попку и тащи её в "Лужники". | http://soccernews.ru
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|7
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|Уфа
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|Рубин
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