Канделаки назвала причину появления в сети скандальной песни про Дзюбу

Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Тина Канделаки рассказала, каким образом в сеть попала скандальная песня про нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу на презентации нового телесезона. В песне оказались слова: "Посмотри на наши цифры - каждый канал так хочет. Их контент не интересен, даже Дзюба не [помастурбирует] (В оригинале использовано нецензурное слово. - Soccernews).

"Это было внутрикорпоративное мероприятие. Абсолютно внутреннее, не для публичного присутствия. Каждый канал регулярно делает такие мероприятия, по-разному развлекая рекламодателей. В этом году мы сделали абсолютно уникальный продукт, полноценный спектакль. Это был часовой проект, в котором история была завязана на том, что я уже нахожусь в космосе. Там были использованы даже технологии Мандалорца. По пути к Земле мы рассказывали о тех вехах, которые канал прошел и о тех результатах, которые у нас сегодня есть. Песня была финалом", - сказала Канделаки на ютуб-канале "Соловьев LIVE".

Напомним, что несколько месяцев назад в сети появилось интимное видео Дзюбы, на котором он занимается самоудовлетворением на камеру. После этого форварда на некоторое время лишили капитанской повязки в сборной России.

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