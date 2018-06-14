Канделаки назвала причину успеха России в стартовом матче ЧМ-2018

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала победу сборной России в стартовом матче Чемпионата Мира-2018 над Саудовской Аравией (5:0).

"Не зря мы верили в усы Станислава Черчесова!" – написала Канделаки в своем твиттере.

Напомним, что в следующий матче россияне сыграют с Египтом. Поединок состоится 19 июня.

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