Канделаки: "Не понимаю, что за урок преподает болельщикам резиновая дубинка"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу того, что ОМОН избивает болельщиков. Об этом Канделаки написала в своем телеграме.

Напомним, фанаты были избиты после матча "Ростов" - "Спартак" (2:2) и в перерыве встречи "Зенит" - "Краснодар" (1:1).

"В Ростове и Санкт-Петербурге с болельщиками работает ОМОН. Гостеприимство, комфорт и безопасность на российских стадионах выпали из списка приоритетов.

Я искренне не понимаю, что за урок преподает болельщикам резиновая дубинка. Не сомневаюсь - работать в гуще конфликтов на стадионах и площадях сложно психологически. Так зачем же создавать очаги насилия собственными руками?", - сказала Канделаки.

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