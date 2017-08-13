Канделаки не собирается уходить с "Матч ТВ"



Радиоведущий Алексей Венедиктов заявил, что Тина Канделаки не собирается уходить с должности генерального продюсера "Матч ТВ".

"Будем наблюдать. В разговоре со мной Тина сказала – "не ухожу", – написал журналист на своей странице в Telegram.

Ранее сообщалось, что Канделаки в ближайшее время может быть уволена с "Матч ТВ".

Напомним, что у телеканала появились серьезные финансовые проблемы. | http://soccernews.ru