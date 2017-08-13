Канделаки не собирается уходить с "Матч ТВ"

Теги

Канделаки не собирается уходить с "Матч ТВ"
Радиоведущий Алексей Венедиктов заявил, что Тина Канделаки не собирается уходить с должности генерального продюсера "Матч ТВ".

"Будем наблюдать. В разговоре со мной Тина сказала – "не ухожу", – написал журналист на своей странице в Telegram.

Ранее сообщалось, что Канделаки в ближайшее время может быть уволена с "Матч ТВ".

Напомним, что у телеканала появились серьезные финансовые проблемы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Роналду удаляют, но "Реал" бьет "Барселону" на "Камп Ноу" в первом матче Суперкубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 6 16
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 6 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 6 11
6 Ахмат 6 9
7 Уфа 6 9
8 Рубин 6 8
9 Спартак Москва 6 8
10 Динамо Москва 6 7
11 Урал 5 7
12 Тосно 6 6
13 СКА Хабаровск 6 4
14 Арсенал Тула 5 3
15 Анжи 6 3
16 Амкар 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов