Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

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Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, поздравляя сборную России с победой над Шотландией (4:0) на форуме "Россия - спортивная держава", оговорилась, сказав, что игрок "Зенита" Сердар Азмун играет за российскую команду.

"Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, АзмунуСтаниславу Черчесову, тем, кто вчера устроили невероятный праздник", - сказала Канделаки.

13 октября сборная России сыграет в гостях с Кипром.

А еще: Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020 | http://soccernews.ru
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