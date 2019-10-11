Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, поздравляя сборную России с победой над Шотландией (4:0) на форуме "Россия - спортивная держава", оговорилась, сказав, что игрок "Зенита" Сердар Азмун играет за российскую команду.

"Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову, тем, кто вчера устроили невероятный праздник", - сказала Канделаки.

Давайте, говорит, поддержим сборную России. Дзюбу и Азмуна. Феноменально! pic.twitter.com/BD6AKlDFd6 — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 11 октября 2019 г.

13 октября сборная России сыграет в гостях с Кипром.

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