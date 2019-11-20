Канделаки обратилась к болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выступила с заявлением по поводу оскорблений нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча 10-го отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино (5:0). Также функционер упомянула высказывание журналиста Василия Уткина, который назвал форварда "бумажным солдатом".
"Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.
Ради спортивной практики покинул "Зенит" и перешел в тульский "Арсенал". Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018 бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам. В успешном для нас отборочном турнире забил 9 голов и отдал 5 передач, став вторым по системе "гол+пас" среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван "бумажным солдатом", хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе — разные по усилиям вещи.
Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.
К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!" — написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Не пропустите: Дзюба не подошел к болельщикам после матча с Сан-Марино. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020
-
Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?
-
Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!
-
Мать и отец Мбаппе сообщили "Реалу", что футболист не будет продлевать контракт с ПСЖ
-
Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи"
Лента новостей
-
Почеттино может возглавить "Баварию"
-
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Евро-2020
-
Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?
-
Отец Влашича рассказал о характере травмы хавбека ЦСКА
-
Болеющий лейкемией Михайлович завершил очередной курс лечения
-
Полиция расследует махинацию с кредитом, взятым на имя голкипера "Спартака"
-
Уткин: "Россия обыграет Украину на Евро-2020"
-
1
"Бавария" и "Ливерпуль" поборются за хавбека сборной Украины
-
Моуринью сфотографировался с футболкой "Тоттенхэма"
-
"Зенит" интересуется хавбеком "Рубина"
-
1
В "Реале" прокомментировали действия Бэйла, который сфотографировался с провокационным флагом
-
Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
-
Футболист "Рубина", который попал в реанимацию после матча, вернулся в строй
-
"Спартак" снялся с чемпионата России по мини-футболу
-
Канделаки обратилась к болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
-
Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ
-
Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!
-
2
Моуринью припомнили его слова, что он никогда не возглавит "Тоттенхэм"
-
2
СМИ: Моуринью будет получать в "Тоттенхэме" почти вдвое больше Почеттино
-
Валлийцы отпраздновали выход на Евро с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13