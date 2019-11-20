Канделаки обратилась к болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки выступила с заявлением по поводу оскорблений нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча 10-го отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино (5:0). Также функционер упомянула высказывание журналиста Василия Уткина, который назвал форварда "бумажным солдатом".

"Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.

Ради спортивной практики покинул "Зенит" и перешел в тульский "Арсенал". Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018 бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам. В успешном для нас отборочном турнире забил 9 голов и отдал 5 передач, став вторым по системе "гол+пас" среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван "бумажным солдатом", хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе — разные по усилиям вещи.

Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.

К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы — это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения. А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!" — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

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