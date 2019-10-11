Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала свою ошибку в речи о сборной России.
Напомним, что Канделаки назвала иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна игроком российской национальной команды.
"Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всей известной любви моего мужа к "Зениту" один футболист питерского клуба вытеснил другого.
Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму "Россия - спортивная держава", пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту", - написала Канделаки в своём телеграм-канале.
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