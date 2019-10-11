Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России

Теги россиясердар азмунмагомед оздоевтина канделаки

Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала свою ошибку в речи о сборной России.

Напомним, что Канделаки назвала иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна игроком российской национальной команды.

"Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна. Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всей известной любви моего мужа к "Зениту" один футболист питерского клуба вытеснил другого.

Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму "Россия - спортивная держава", пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту", - написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов