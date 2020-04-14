Канделаки объяснила, почему продолжает отвечать Уткину на оскорбления
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, почему она продолжает отвечать журналисту Василию Уткину, который регулярно оскорбляет и критикует ее в социальных сетях.
"Я отвечаю Уткину, так как считаю, что это низко, так оскорблять женщину. Почему-то мужчины привыкли к тому, что это нормально и допустимо. Однако ни один мужик не встал и не сказал ему об этом. В таком случае я могу встать и защитить себя сама. У меня только один вопрос — у Уткина много классных друзей в спортивных СМИ, почему за столько лет никто его не трудоустроил?" — приводит слова Канделаки РБК.
Напомним, что несколько лет назад Уткин работал на "Матч ТВ" под руководством Канделаки. Впрочем, вскоре комментатор ушел с канала.
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|Краснодар
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|7
|Арсенал Тула
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|Уфа
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|Урал
|22
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|11
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