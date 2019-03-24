Канделаки оценила Аршавина в роли комментатора

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Канделаки оценила Аршавина в роли комментатора

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отметила работу Андрея Аршавина.

Отметим, что Аршавин был комментатором на матче Казахстан - Россия (0:4).

"Хочу сказать спасибо Андрею Аршавину, который работал для "Матч ТВ" на сегодняшней игре. Похоже, что у нас теперь есть новый компетентный комментатор!" - заявила Канделаки.

Напомним, что после 2 туров Россия имеет в своем активе 3 очка и занимает первое место в группе I, однако Бельгия сегодня еще проведет игру против Кипра.

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