Канделаки оценила слова Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата России

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу слов владельца клуба Леонида Федуна, который после матча с 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2) заявил, что команда снимается с чемпионата.

"Я надеюсь, что Леонид Федун в сердцах сказал о том, что московский "Спартак" снимается с чемпионата. В равнодушии к команде Леонида Арнольдовича не упрекнешь, как, собственно, и в умении создать интригу. И все же это скорее импульсивная форма заявления протеста на судейство, чем жест отчаяния", - написала Канделаки в телеграме.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".

Не пропустите: "Спартак" прокомментировал работу бригады арбитров на матче с "Сочи" | http://soccernews.ru