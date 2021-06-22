Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Дании
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала вылет сборной России с Евро-2020 после разгромного поражения от Дании со счётом 1:4.
"Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч.
Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но, сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять", - написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф на Евро третий раз подряд.
Не пропустите: Червиченко высказался о вылете сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси повторил рекорд сборной Аргентины
-
Канте - лидер рейтинга претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal, Месси за пределами топ-5, Роналду ещё ниже
-
Стало известно, сколько сборная России заработала на Евро-2020
-
Черчесов обновил антирекорд сборной России
-
Дзюба нахамил журналисту после возвращения в Москву
Лента новостей
-
Россия может оспорить результат матча с Данией из-за технической ошибки судьи
-
Сборная Северной Македонии осталась без главного тренера
-
1
Месси повторил рекорд сборной Аргентины
-
Луческу высказался о поражении сборной Украины от Австрии
-
Черчесов отказался общаться с журналистами после возвращения в Россию
-
СМИ узнали предварительные сроки восстановления Усмана Дембеле
-
1
Канте - лидер рейтинга претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal, Месси за пределами топ-5, Роналду ещё ниже
-
Стало известно, сколько сборная России заработала на Евро-2020
-
Черчесов обновил антирекорд сборной России
-
3
В Кремле прокомментировали вылет сборной России с Евро-2020
-
Дзюба нахамил журналисту после возвращения в Москву
-
Сборная Дании стала автором уникального достижения по итогам матча с Россией
-
Онопко готов возглавить сборную России
-
Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Дании
-
Дзюба поддержал Зобнина после провального матча с Данией
-
Уткин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера
-
Аргентина минимально обыграла Парагвай в Кубке Америки
-
Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили
-
Главные новости дня: 21 июня
-
Определились две пары 1/8 финала Евро-2020