Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Дании

Фото инстаграм Тины Канделаки

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала вылет сборной России с Евро-2020 после разгромного поражения от Дании со счётом 1:4.

"Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч.

Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но, сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять", - написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Россия заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Сборная не смогла выйти в плей-офф на Евро третий раз подряд.

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