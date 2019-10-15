Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России

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Канделаки отреагировала на слова Яремчука о сборной России

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась о заявлении игрока сборной Украины Романа Яремчука в адрес национальной команды России.

Напомним, что украинец упрекнул российскую сборную за слова её главного тренера Станислава Черчесова об амбициях побороться за победу на Евро-2020.

"Помните популярное некогда выражение "спорт - вне политики"? Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда. Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко.

После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию - и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро. Понятно, что Роман передёргивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы - ради хайпа и кликов - начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?" - написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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