Канделаки отреагировала на вхождение Заремы в руководство "Спартака"
Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнение о вхождении Заремы Салиховой - жены владельца "Спартака" Леонида Федуна - в состав совета директоров московского клуба.
"Очень рада назначению Заремы Салиховой в совет директоров клуба. Знаем не по наслышке, как она любит футбол и болеет за "Спартак"! А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина всегда дополнительный стимул для команды и будущих побед. Одним словом, Мы – сильные женщины, готовы вас вдохновлять", - написала Канделаки в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.
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