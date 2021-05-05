Канделаки отреагировала на вхождение Заремы в руководство "Спартака"

Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнение о вхождении Заремы Салиховой - жены владельца "Спартака" Леонида Федуна - в состав совета директоров московского клуба.

"Очень рада назначению Заремы Салиховой в совет директоров клуба. Знаем не по наслышке, как она любит футбол и болеет за "Спартак"! А вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина всегда дополнительный стимул для команды и будущих побед. Одним словом, Мы – сильные женщины, готовы вас вдохновлять", - написала Канделаки в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.

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