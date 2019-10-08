Канделаки ответила на шутку Уткина

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки не оставила без внимания шутку Василия Уткина.

"К сожалению, одинокий немолодой мужчина чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент.

К первому я отношусь с пониманием, а вот второе сейчас лечится. Василий, готова оплатить первый визит к доктору.

В нашем с вами возрасте нужно беречь здоровье. Бросать пить и думать о душе", - заявила Канделаки.

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