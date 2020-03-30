Канделаки ответила на скандальное заявление Уткина
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на выпад блогера и журналиста Василия Уткина в её адрес.
Напомним, что накануне бывший комментатор несколько раз назвал оппонентку "бездарной женщиной", а также припомнил ей историю с продажей защитных масок по завышенной цене.
"Вчера "глисты", сегодня "унитаз", Василий Уткин развлекает нас) Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всё-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путёвку в профессию.
Вы не единожды променяли усилия большой команды "Матч ТВ" на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал - это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что "Матч ТВ" это я - Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша)
Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино всё равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом)" - написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Уткин пошутил о чемпионате Беларуси. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Аршавин рассказал, как 24 года назад поддерживал "Спартак"
-
Алиев: "У Газзаева были самые бессмысленные тренировки"
-
ПСЖ подготовил новый контракт для своего защитника
-
"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных
-
Кейн собирается стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии
-
Моуринью не включил игроков "Манчестер Юнайтед" в символическую сборную из своих бывших футболистов
-
Тихонов назвал самых сильных соперников в своей карьере
-
Капитан "Астон Виллы" призвал болельщиков соблюдать карантин, а сам нарушил его, разбив собственный Range Rover
-
"Милан" хочет купить аргентинского таланта
-
Тедеско рассказал о предпочтениях в русской кухне
-
Легендарный турецкий тренер вылечился от коронавируса
-
Канделаки ответила на скандальное заявление Уткина
-
"Реал" нацелился на "нового Кака"
-
Главные новости дня: 29 марта
-
В УЕФА планируют завершить евросезон в августе
-
1
"Я - "Формула-1". Бензема высказался о сравнении с Жиру
-
Жена Семака назвала мужа легендой
-
1
Тарасов рассказал, сколько времени он копил на Porshe для жены
-
"Манчестер Сити" нашел замену Гвардиоле, если тренер покинет клуб
-
Сын бывшего президента "Реала" вылечился от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20