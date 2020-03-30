Канделаки ответила на скандальное заявление Уткина

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на выпад блогера и журналиста Василия Уткина в её адрес.

Напомним, что накануне бывший комментатор несколько раз назвал оппонентку "бездарной женщиной", а также припомнил ей историю с продажей защитных масок по завышенной цене.

"Вчера "глисты", сегодня "унитаз", Василий Уткин развлекает нас) Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел, всё-таки, жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путёвку в профессию.

Вы не единожды променяли усилия большой команды "Матч ТВ" на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые, тем не менее, с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал - это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что "Матч ТВ" это я - Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша)

Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино всё равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом)" - написала Канделаки в своём телеграм-канале.

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