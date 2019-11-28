Канделаки похвалила Дзюбу за игру в матче с "Лионом"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отметила игру нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Лиона".

"Дзюба в какой уже раз ответил своим критикам так, как и должен делать нападающий: забив прекрасный гол", - написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, что Дзюба открыл счёт в матче с "Лионом", замкнув головой навес с углового.

На прошлой неделе предположительно фанаты "Спартака" дважды нецензурно оскорбляли форварда на футбольных стадионах в Сан-Марино и Екатеринбурге.

Не пропустите: "Впереди война": Дзюба высказался о грядущем матче со "Спартаком". | http://soccernews.ru